Crack-Suchthilfezentrum in Frankfurt soll 2027 öffnen
Frankfurt plant ein Zentrum, das erstmals verschiedene Hilfen für Crack-Betroffene bündelt. Was steckt hinter dem Konzept und wer übernimmt welche Aufgaben?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das neue Crack-Suchthilfezentrum in Frankfurt soll nach Angaben der Stadt im ersten Halbjahr 2027 eröffnet werden. «Die Umbaumaßnahmen werden im 1. Halbjahr 2027 abgeschlossen sein», teilte sie mit. Man sei daher zuversichtlich, dass es dann eröffnet werde.
Nach früheren Angaben der Frankfurter Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne) sollen in dem Hilfezentrum erstmals mehrere Angebote der Drogenhilfe unter einem Dach zusammengeführt werden. Die Steuerung soll laut Stadt das Drogenreferat der Stadt durchführen. Der medizinisch-psychiatrische Bereich soll durch die Malteser verantwortet werden.