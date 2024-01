Crews streiken bei Lufthansa-Tochter Discover Airlines

Frankfurt/Main (dpa) - Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines wollen heute Piloten und Flugbegleiter gemeinsam streiken. Das Unternehmen hat bereits zehn Flüge, die es eigentlich für die Muttergesellschaft Lufthansa in München fliegen sollte, zurückgegeben. Lufthansa wollte die Verbindungen anderweitig darstellen. Die Folgen für die eigenen Discover-Flüge ab Frankfurt waren am Vorabend des ganztägigen Streiks noch unklar.

Man tue alles, um möglichst viele Passagiere an ihr Ziel zu bringen, hatte eine Discover-Sprecherin wiederholt betont. Das Unternehmen hatte ursprünglich von rund 20 Abflügen aus Frankfurt im Streikzeitraum gesprochen. Auf dem Flugplan des Flughafens waren am Donnerstag für den Folgetag 14 Starts gelistet, von denen einer nach Cancun in Mexiko gestrichen wurde. Von 15 geplanten Landungen waren zwei aus Cancun und Philadelphia abgesagt. Bestreikt werden können grundsätzlich nur Abflüge aus Deutschland, was aber auch Folgen für Anschlussflüge haben kann.