Daten abgegriffen

Cyberangriff an Uni Tübingen - tausende Datensätze betroffen

Durch einen Cyberangriff an der Universität Tübingen sind tausende Datensätze abgegriffen worden. Wer konkret betroffen ist.

Studierende seien nicht betroffen, so die Uni. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Studierende seien nicht betroffen, so die Uni. (Symbolbild)

Tübingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben die Systeme der Universität Tübingen digital angegriffen und dabei rund 3.900 Datensätze von Beschäftigten abgegriffen. Betroffen sind Namen, Geburtsdaten, dienstliche E-Mail-Adressen, Benutzernamen sowie Angaben zur Dienststelle, wie die Universität mitteilte. Daten von Studierenden sind demnach nicht betroffen, Passwörter seien ebenfalls nicht erbeutet worden. 

Möglich wurde der Angriff laut Universität, weil mehrere vom Softwarehersteller empfohlene Einstellungen zusammen eine Sicherheitslücke erzeugt hätten. Die Angreifer konnten dadurch auf intern vorgesehene Funktionen zugreifen und persönliche Daten abrufen, sofern ihnen der jeweilige Benutzername bekannt war, wie es weiter hieß. Inzwischen sei die Lücke geschlossen. 

Die Universität gehe derzeit davon aus, dass keine weiteren Daten betroffen seien, die Untersuchung dauere an. Alle Betroffenen würden informiert. Die Hochschule hat nach eigenen Angaben zudem unter anderem den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit eingeschaltet und stellt Strafanzeige.

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