Fronreute

Dachstuhlbrand – Haus nicht mehr bewohnbar

Nach einem Dachstuhlbrand ist ein Einfamilienhaus unbewohnbar. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten – was zum Feuer führte, ist noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr ist zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ausgerückt (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr ist zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ausgerückt (Symbolbild)

Fronreute (dpa/lsw) - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Fronreute (Kreis Ravensburg) ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, konnten in einer Einliegerwohnung bei Nachbarn unterkommen.

Wie der Brand im Dachstuhl entstand, blieb vorerst unklar. Ein Bewohner bemerkte das Feuer durch das Signal des Rauchmelders und rief die Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Brand am Mittwoch niemand.

