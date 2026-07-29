Brandgefahr

Daimler Truck ruft mehr als 131.000 Lkw zurück

Korrosion am Batterie-Chip kann bei bestimmten Mercedes-Lkw zu gefährlicher Hitze führen. Wie Daimler Truck jetzt reagiert und was betroffene Fahrer wissen müssen.

Daimler Truck ruft Lastwagen zurück. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Daimler Truck ruft Lastwagen zurück. (Archivbild)

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat weltweit mehr als 131.000 Lkw der Marke Mercedes-Benz zurückgerufen. Das geht aus einem in der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Rückruf hervor, den der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart bestätigte. Der Mangelbeschreibung zufolge könne Korrosion an den Kontakten eines nicht ordnungsgemäß installierten Chips an der Batterie zu einer Wärmeentwicklung bis hin zu einem Brand führen. Entsprechend müsse der Chip abgeklemmt werden.

In Deutschland seien demnach potenziell 27.084 Fahrzeuge betroffen. Es handele sich um die Modelle Actros, Arocs und E-Actros aus dem Produktionszeitraum von Ende März 2021 bis Ende Oktober 2025. 

Nach Angaben von Daimler Truck wird der Chip beim Lieferanten mit Kunstharz versiegelt. In Einzelfällen wurde diese Versiegelung den Angaben zufolge unzureichend ausgeführt, wodurch Korrosion begünstigt werden kann. «Der Daimler Truck AG sind im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt nur einzelne Vorkommnisse und keine Personenschäden bekannt.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lkw-Hersteller Daimler Truck plant neues Werk in Tschechien
Um Kosten zu sparen

Lkw-Hersteller Daimler Truck plant neues Werk in Tschechien

Daimler Truck will mit einem Sparprogramm wettbewerbsfähiger werden. Dafür soll ein Teil der Lkw-Produktion in ein Land mit Kostenvorteilen wandern. Nun präsentiert der Nutzfahrzeughersteller Details.

31.03.2026

Elektromobilität

Daimler Truck: Erfolg beim schnellen Laden von E-Lkw

E-Lkw im Fernverkehr sind vor allem Zukunftsmusik. Ob sich die leisen Brummis durchsetzen, hängt auch davon ab, wie schnell sie unterwegs geladen werden. Daimler Truck meldet nun einen Erfolg.

22.04.2024

Autoindustrie

Daimler Truck und Toyota wollen Lkw-Geschäft fusionieren

Zwei Branchenriesen machen gemeinsame Sache: Daimler Truck und Toyota wollen in Asien miteinander kooperieren. Die finalen Verträge sollen Anfang nächsten Jahres unterzeichnet werden.

30.05.2023

In Asien

Daimler Truck und Toyota wollen Lkw-Geschäft fusionieren

Zwei Branchenriesen machen gemeinsame Sache: Daimler Truck und Toyota wollen in Asien miteinander kooperieren. Die finalen Verträge sollen Anfang nächsten Jahres unterzeichnet werden.

30.05.2023

Daimler Truck fährt deutlich mehr Gewinn ein
Regionale Wirtschaft

Daimler Truck fährt deutlich mehr Gewinn ein

Das LKW-Geschäft von Daimler Truck ist anhaltend stark, auch die Stadtbusse entwickeln sich wieder erfreulicher. Bei Evobus Mannheim läuft die Umstrukturierung.

10.05.2023