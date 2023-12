DAK-Report: «Kindern und Jugendlichen geht es nicht gut»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Hessen hat sich laut Krankenkasse DAK «auf hohem Niveau stabilisiert». Wie aus einer aktuellen Analyse des Kinder- und Jugendreports hervorgeht, wurde 2022 bei rund 8500 jugendlichen Mädchen aus Hessen eine psychische Erkrankung oder Verhaltensstörung neu diagnostiziert. Jungen werden deutlich seltener behandelt, Experten gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus.

Die Leiterin der DAK-Landesvertretung, Britta Dalhoff, nannte die Ergebnisse «besorgniserregend». «Vielen Kindern und Jugendlichen in Hessen geht es nicht gut. Wir müssen die Gesundheit unserer Kinder in den Fokus rücken und Präventionsangebote weiter ausbauen. Die Familien müssen unterstützt und aktiv begleitet werden», so Dalhoff.