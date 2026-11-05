WTT Champions in Frankfurt

Dang Qiu gewinnt deutsches Tischtennis-Duell mit Ovtcharov

Die deutschen Tischtennis-Profis spielen bei ihrem Heimturnier in Frankfurt so stark, dass sie sich nun gegenseitig stoppen müssen. Dang Qiu und Dimitrij Ovtcharov spielen das erste deutsche Duell.

Der deutsche Tischtennis-Profi Dang Qiu. (Archivbild) Foto: Wang Ying/XinHua/dpa
Der deutsche Tischtennis-Profi Dang Qiu. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Dang Qiu hat beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main das deutsche Duell mit Dimitrij Ovtcharov gewonnen. Der EM-Dritte und Vorjahresfinalist besiegte den früheren Weltranglisten-Ersten im Achtelfinale in 3:0 Sätzen.

Die beiden Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska und Benedikt Duda treffen am Freitag (20.15 Uhr/Dyn) ebenfalls direkt aufeinander. Beide hatten sich am Nachmittag zum Abschluss der Erstrunden-Spiele gegen starke Gegner wie den Chinesen Xiang Peng (Franziska) und den Südkoreaner Jang Woojin (Duda) durchgesetzt. 

Damit war der 38 Jahre alte Ovtcharov der erste von fünf deutschen Spielern, der bei diesem Heimturnier der Kategorie WTT Champions eine Niederlage kassierte. Bei den Frauen zogen ebenfalls vier deutsche Spielerinnen ins Achtelfinale ein.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsches Duell in Frankfurt: Ovtcharov fordert Dang Qiu
Tischtennis

Deutsches Duell in Frankfurt: Ovtcharov fordert Dang Qiu

Das Frankfurter Tischtennis-Turnier bekommt sein erstes Highlight: ein deutsches Duell zwischen dem Ex-Europameister und der ehemaligen Nummer eins der Welt.

04.11.2026

Dang Qiu verliert Tischtennis-Finale in Frankfurt
WTT Champions

Dang Qiu verliert Tischtennis-Finale in Frankfurt

Die deutschen Tischtennis-Stars müssen weiter auf einen Heimsieg in Frankfurt warten. Dang Qiu verlor im Finale des WTT Champions – kam bei dem Turnier aber so weit wie kein Ovtcharov oder Boll zuvor.

09.11.2025

Tischtennis-EM

Ovtcharov schlägt Franziska: Deutsches EM-Halbfinale perfekt

Zwei deutsche Spieler stehen im Halbfinale der Tischtennis-EM. Dimitrij Ovtcharov gewinnt den Titel schon zweimal. Sein nächster Gegner ist eine große Überraschung.

19.10.2024

Tischtennis

Olympia-Revanche perfekt: Ovtcharov spielt gegen Ma Long

Das WTT-Turnier in Frankfurt ist für den deutschen Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov bislang ein voller Erfolg. Auf die Krönung hofft er am Freitag.

02.11.2023

WTT

Starbesetzung bei Frankfurter Tischtennis-Turnier

09.10.2023