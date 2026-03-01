3. Fußball-Liga

Dank Boyd: Waldhof dreht das Spiel gegen Aachen

Rudelbildung, Rote Karten und ein entscheidender Joker: Wie Boyd das Spiel für Mannheim wendet und warum der Sieg bis zum Abpfiff auf der Kippe steht.

Doppeltorschütze gegen Aachen: Terrence Boyd Foto: Daniel Karmann/dpa
Doppeltorschütze gegen Aachen: Terrence Boyd

Mannheim (dpa/lsw) - Dank eines Doppelpacks von Terrence Boyd hat der SV Waldhof Mannheim gegen Alemannia Aachen mit 2:1 (0:1) gewonnen. In einer hitzigen Partie hatte Mika Schroers die Rheinländer früh in Führung gebracht (10.). Infolge einer Rudelbildung nach dem Pausenpfiff erhielten Mannheims Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber sowie Aachens Trainer Mersad Selimbegovic jeweils die Rote Karte.

Aachen hatte zunächst deutlich mehr vom Spiel und ging verdient in Führung. Der Waldhof brauchte bis Mitte der ersten Hälfte, um im Spiel anzukommen.

Die verletzungsbedingte Auswechslung von Felix Lohkemper sollte sich letztlich als Glücksfall erweisen. Denn für den Zehn-Tore-Mann kam Boyd, der zunächst per sattem Schuss ins kurze Eck, dann per Kopfball das Spiel innerhalb von fünf Minuten drehte (51./56.). Glück hatte der Waldhof als Lars Gindorf per Freistoß nur die Latte traf (53.).

Boyd und Lovis Bierschenk verpassten es mehrfach, für die Entscheidung zu sorgen. Als Aachen noch einmal alles nach vorn warf, traf Diego Michel in der Nachspielzeit noch den Pfosten. So musste der Waldhof bis zum Schluss zittern.

