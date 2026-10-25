Dank Boyd: Waldhof mit furiosem Comeback gegen Hoffenheim II
Waldhof Mannheim beendet gegen die TSG Hoffenheim II eine Mini-Krise. Matchwinner ist Stürmer Terrence Boyd, der das Spiel im Alleingang entscheidet.
Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim hat die TSG 1899 Hoffenheim II dank eines Hattricks von Terrence Boyd besiegt und damit nach zuvor zwei Niederlagen in Folge wieder für mehr Ruhe im Verein gesorgt. Die Mannheimer gewannen nach Rückstand mit 4:1 (0:1). Die frühe Führung für die Gäste durch Jakov Dedic (3.) glich zunächst Gonçalo Gregório (57.) aus. Boyd drehte mit seinen drei Treffern in der Schlussphase die Partie (78., 88. und 90.+5).
Im Carl-Benz-Stadion herrschte bei 4.518 Zuschauern angesichts des Teilausschlusses der Zuschauer nach den Ausschreitungen in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:1 n. V.) eine besondere Atmosphäre. Die Waldhof-Anhänger durften nicht auf ihre Fantribüne. Dem Verein war es zudem nicht erlaubt, Tageskarten zu verkaufen. In der 18. Minuten gab es aufgrund eines Hagelschauers eine kurze Unterbrechung.
Boyd entscheidet Partie
Nach einem Pass von Yasin Zor traf Jakov Dedic und spielte damit den Gästen früh in die Karten. Der Waldhof zeigte sich beeindruckt. Es fehlte an Tempo und Zielstrebigkeit. Vor der Pause wurde es besser: Erst setzte Oluwaseun Ogbemudia mit einem abgefälschten Schuss den Ball an den Pfosten (39.). Dann köpfte Julian Rieckmann nach einer Ecke neben das Tor (42.).
Der Waldhof kam schwungvoll aus der Pause. Vincent Thill schoss zunächst übers Tor (48.). Gregório machte es besser und erzielte den längst verdienten Ausgleich. Als Hoffenheim sich anschickte, wieder mehr in die Offensive zu investieren, traf der eingewechselte Boyd zunächst per Kopf. Dann schloss er einen Konter eiskalt ab. Seinen dritten Treffer markierte er erneut per Kopf nach einem Freistoß. Für den Waldhof geht es am Sonntag (13.30 Uhr) mit dem kleinen Südwestderby beim 1. FC Saarbrücken weiter.