Dank Plachta: Adler fehlt noch ein Sieg fürs Halbfinale

Mannheim (dpa/lsw) - Den Adler Mannheim fehlt in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga nur noch ein Sieg für den Einzug ins Halbfinale. Dank des Siegtreffers von Matthias Plachta und der starken Leistung von Torhüter Arno Tiefensee gewann das Team von Trainer Dallas Eakins mit 4:3 (1:1, 0:1, 2:1) nach Verlängerung und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 3:2 in Führung. Bei einem weiteren Erfolg wäre das Weiterkommen des achtmaligen Meisters perfekt. Das sechste Aufeinandertreffen steht am Freitag (19.30 Uhr/Magenta Sport) in der bayerischen Landeshauptstadt an.