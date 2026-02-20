Darmstadt 98 verschiebt USA-Reise in den September
Darmstadt kann sich in Ruhe auf die kommenden Aufgaben in der 2. Fußball-Bundesliga konzentrieren. Die für März geplante USA-Reise ist verschoben worden.
Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 kann sich im engen Aufstiegsrennen zusätzlichen Reisestress sparen. Wie die Hessen mitteilten, wurde der für März geplante USA-Trip nach San Antonio (Texas) in den September verschoben. Während der Reise bestreiten die Lilien ihr Testspiel gegen Kooperationspartner San Antonio FC nun am 29. September. Vertreter aus dem Darmstädter Präsidium und der Geschäftsführung werden dagegen am Termin im März festhalten und in die USA fliegen.
Möglich mache die Planänderung die veränderte Struktur des Rahmenterminkalenders für die Spielzeit 2026/27. Nun bestehe die Möglichkeit, die neu eingeführte und ausgedehnte dreiwöchige Länderspielpause im September zu nutzen, sagte Präsident Markus Pfitzner. «Dieser Zeitpunkt lässt sich für uns deutlich besser mit dem Spielplan koordinieren und gewährleistet dadurch die bestmögliche sportliche Vorbereitung für unsere Mannschaft», betonte er.