Darmstadt holt Ex-Bremer Schmidt aus Frankreich

Niklas Schmidt wechselt auf Leihbasis aus Frankreich zum SV Darmstadt. Nach einer schweren Verletzung möchte er bei den Lilien durchstarten. Coach Kohfeldt und Sportdirektor Fernie kennt er bereits.

Der frühere Bremen-Profi Niklas Schmidt wechselt auf Leihbasis zum SV Darmstadt 98. (Archivbild) Foto: Carmen Jaspersen/dpa
Der frühere Bremen-Profi Niklas Schmidt wechselt auf Leihbasis zum SV Darmstadt 98. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat Mittelfeldspieler Niklas Schmidt vom französischen Erstligisten FC Toulouse ausgeliehen. Der 27-Jährige nahm bereits am Mittwoch am Training der Lilien teil, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte.

«Mit Niklas bekommen wir einen absoluten Kreativspieler, den wir vorrangig für das offensive Mittelfeld einplanen, der aber auch in der Zentrale variabel einsetzbar ist», sagte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie.

Kohfeldt kennt Schmidt und Fernie bereits

Schmidt wurde beim SV Werder Bremen ausgebildet und gab im September 2016 als 18-Jähriger sein Bundesliga-Debüt für den Nordclub. Aus seiner Zeit bei Werder kennt der gebürtige Hesse auch SVD-Trainer Florian Kohfeldt.

Über Leihstationen beim SV Wehen Wiesbaden und VfL Osnabrück zog es den Profi 2023 nach Frankreich zu Toulouse, wobei er sich im Januar des vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. In seiner Zeit in Wiesbaden arbeitete Schmidt auch schon mit Fernie, der damals Leiter der Scoutingabteilung beim SV Wehen war, zusammen.

«Die ersten Eindrücke von meinen Mitspielern und der heutigen Einheit waren top und ich kann es kaum erwarten, erstmals das Trikot der Lilien überzustreifen», äußerte Schmidt.

