Darmstadt leiht Abwehrspieler von Bayern München II aus
Frische Kräfte für die Abwehr: Der SV Darmstadt 98 holt einen US-Innenverteidiger aus München.
Darmstadt (dpa) - Der SV Darmstadt 98 hat einen Tag vor dem Spiel Hertha BSC seine Defensive verstärkt. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, wechselt Innenverteidiger Grayson Dettoni auf Leihbasis bis Saisonende vom FC Bayern München II zu den Hessen. Der 20 Jahre alte Amerikaner wird künftig mit der Nummer 4 auflaufen.
«Grayson passt hervorragend zu dem Anforderungsprofil, nach dem wir in diesem Winter für die Innenverteidigung gesucht haben. Er ist ambitioniert, gleichzeitig aber auch extrem lernwillig und bereit, seine vorgesehene Rolle anzunehmen und Druck auf die Konkurrenz auszuüben», sagte Sportdirektor Paul Fernie.