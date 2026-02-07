2. Bundesliga

Darmstadt nach 4:0-Sieg über Kaiserslautern Tabellenführer

Effizienz beim Torabschluss ist Darmstadts Schlüssel zum Sieg gegen erschreckend schwache Lauterer. Die Lilien springen dadurch an die Tabellenspitze.

Darmstadt jubelt über das dritte Tor. Foto: Marc Schüler/dpa
Darmstadt jubelt über das dritte Tor.

Darmstadt (dpa) - Der SV Darmstadt 98 ist neuer Spitzenreiter in der 2. Fußball-Bundesliga und untermauert eindrucksvoll seine Aufstiegsambitionen. Durch den 4:0 (3:0)-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern verdrängten die Hessen mit nun 41 Punkten den FC Schalke 04 (40) vom Spitzenplatz. 

Lautern hingegen muss seine Aufstiegsambitionen vorerst begraben. Der Rückstand des FCK auf den Relegationsplatz drei beträgt nun schon acht Zähler. Für die Lilien war es das elfte Spiel nacheinander ohne Niederlage. 

FCK-Coach Torsten Lieberknecht erlebte eine bittere Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Denn Fraser Hornby (5. Minute/Foulelfmeter), der für den verletzten Torjäger Isac Lidberg in die Mannschaft gerückte Fynn Lakenmacher (29.) sowie Kai Klefisch (45.) machten schon vor der Pause alles klar für die Hausherren. Luca Marseiler (90.+2) legte im mit 17.810 ausverkauften Merck Stadion am Böllenfalltor später noch nach.

Darmstadt vergibt mehrfach - FCK chancenlos

Die Gäste hingegen blieben zunächst fast alles schuldig. Nicht einmal kamen sie im ersten Durchgang gefährlich vor das Tor, gaben keinen Torschuss ab. Vor allem im Zweikampfverhalten blieben die FCK-Spieler unerwartet passiv. Darmstadt hingegen machte aus vier Chancen drei Tore. 

Nach Wiederanpfiff versuchten die Gäste, sich in die Partie zu kämpfen. Vieles blieb aber weiterhin Stückwerk. Die Gastgeber hingegen wirkten an diesem Abend wesentlich reifer und spielten diszipliniert weiter. So ergaben sich erneut hochkarätige Chancen, die Hornby und Lakenmacher allerdings in aussichtsreicher Position vergaben. 

Auch wenn Darmstadt in der Folge nicht mehr so viele Räume bekam und die Gäste mehr Ballbesitz hatten, verlebte Marcel Schuhen im Darmstädter Tor einen sehr ruhigen Abend. Erst kurz vor Ende musste er eingreifen und verhinderte so das Ehrentor.

