Darmstadt ohne Coach Lieberknecht in Bremen

Darmstadt (dpa/lhe) - Ohne Torsten Lieberknecht an der Seitenlinie, aber mit anhaltender Zuversicht geht der Abstiegskampf für den SV Darmstadt 98 weiter. «Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir wie der Tabellenletzte spielen. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie diesen Sieg einfahren, der uns einen Push geben würde», sagte der 50 Jahre alte Chefcoach vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SV Werder Bremen. «Diesen Dreier wünsche ich ihnen und uns allen so sehr.»