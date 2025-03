Darmstadt verliert in Unterzahl in Köln

Köln (dpa) - Der SV Darmstadt 98 hat in Unterzahl gegen den 1. FC Köln einen Auswärtssieg verpasst. Der Bundesliga-Absteiger verlor in Köln mit 1:2. (1:1). Jan Thielmann (1. Minute) und Luca Waldschmidt per Strafstoß (80.) trafen für die von Fußball-Lehrer Gerhard Struber trainierten Kölner. Fraser Hornby (25.) hatte zwischenzeitlich ebenfalls per Elfmeter für die Gäste ausgeglichen und musste in Durchgang zwei (66.) mit Gelb-Rot vom Platz.