Darmstadts Leon Klassen wechselt zum Grazer AK
Bei den Lilien ist Abwehrspieler Leon Klassen nur selten zum Einsatz gekommen. Jetzt soll er in Österreich Spielpraxis sammeln, «um eine Stagnation in seiner Entwicklung zu vermeiden».
Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 verleiht Außenverteidiger Leon Klassen zum österreichischen Erstligisten Grazer AK in die österreichische Bundesliga. Der 25-Jährige war im Sommer 2025 vom dänischen Lyngby BK zu den Lilien gekommen, verbuchte aber in der laufenden Zweitliga-Saison nur fünf Einsätze. Er spielte zuvor unter anderem bei Spartak Moskau und für den TSV 1860 München.
«Für Leon ist es wichtig, regelmäßig auf Spielzeit zu kommen. Wir haben daher gemeinsam entschieden, dass ein Leihwechsel in diesem Winter positiv für ihn sein könnte, um eine Stagnation in seiner Entwicklung zu vermeiden», sagte Darmstadts Sportchef Paul Fernie in einer Pressemitteilung.