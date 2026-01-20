Bild
2. Fußball Bundesliga

Darmstadts Leon Klassen wechselt zum Grazer AK

Bei den Lilien ist Abwehrspieler Leon Klassen nur selten zum Einsatz gekommen. Jetzt soll er in Österreich Spielpraxis sammeln, «um eine Stagnation in seiner Entwicklung zu vermeiden».

Wird nach Österreich verliehen: Darmstadts Leon Klassen Foto: Uwe Anspach/dpa
Wird nach Österreich verliehen: Darmstadts Leon Klassen

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 verleiht Außenverteidiger Leon Klassen zum österreichischen Erstligisten Grazer AK in die österreichische Bundesliga. Der 25-Jährige war im Sommer 2025 vom dänischen Lyngby BK zu den Lilien gekommen, verbuchte aber in der laufenden Zweitliga-Saison nur fünf Einsätze. Er spielte zuvor unter anderem bei Spartak Moskau und für den TSV 1860 München. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Für Leon ist es wichtig, regelmäßig auf Spielzeit zu kommen. Wir haben daher gemeinsam entschieden, dass ein Leihwechsel in diesem Winter positiv für ihn sein könnte, um eine Stagnation in seiner Entwicklung zu vermeiden», sagte Darmstadts Sportchef Paul Fernie in einer Pressemitteilung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rückkehr nach Deutschland: Darmstadt holt Klassen
2. Fußball-Bundesliga

Rückkehr nach Deutschland: Darmstadt holt Klassen

Der SV Darmstadt 98 nimmt Leon Klassen unter Vertrag. Der 25-Jährige bringt Auslandserfahrung mit. Ein anderer Spieler verlässt den Club.

21.06.2025

Eilers wechselt bei Lilien aus Präsidium in Geschäftsführung
Fußball

Eilers wechselt bei Lilien aus Präsidium in Geschäftsführung

Beim Fußball-Zweiligisten SV Darmstadt 98 wechselt Tom Eilers vom Präsidium in die Geschäftsführung. Der Club will damit Doppelstrukturen vermeiden und das Hauptamt stärken.

16.10.2024

Abwehrspieler Klarer wechselt von Darmstadt nach England
Transfer

Abwehrspieler Klarer wechselt von Darmstadt nach England

Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 und Christoph Klarer gehen getrennte Wege. Den Österreicher zieht es nach England. Für die Lilien kommt der Wechsel nicht überraschend.

20.07.2024

Abwehrspieler Karic verlässt Darmstadt in Richtung Heimat
2. Bundesliga

Abwehrspieler Karic verlässt Darmstadt in Richtung Heimat

Emir Karic steigt mit Darmstadt aus der Bundesliga ab. Jetzt zieht es den Defensivspieler zu einem Spitzenclub in Österreich.

13.06.2024

Bundesliga

Darmstadt verpflichtet Abwehrspieler Klarer aus Düsseldorf

18.07.2023