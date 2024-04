Darmstadts neuer Sportdirektor fängt an

Darmstadt (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 startet kurz vor dem drohenden Abstieg aus dem Fußball-Oberhaus mit einem neuen Sportdirektor. Der von Zweitligist SV Wehen Wiesbaden zu den Lilien wechselnde Paul Fernie soll seine Arbeit bereits in der nächsten Woche aufnehmen, wie die Lilien am Mittwoch mitteilten. Fernie (37) wird am kommenden Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Darmstadt vorgestellt.