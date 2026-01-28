Darum geht es im neuen Song von Xavier Naidoo

Mannheim (dpa) - Der umstrittene Soul-Star Xavier Naidoo hat erstmals seit Jahren einen neuen Song angekündigt. «Auf die Liebe» soll am Freitag veröffentlicht werden, wie Naidoo in den sozialen Netzwerken bekanntgab. Dazu gab es ein Foto, das offenbar Naidoo von hinten bei einem Konzertauftritt zeigt und einen kurzen Ausschnitt des Liedes mit der gesungenen Titelzeile, unterlegt von einer sehnsüchtigen Klaviermelodie. Die Ankündigung auf Tiktok hatte schon am Mittwoch fast 19.000 Views.

Laut «Mannheimer Morgen» soll der 54-Jährige das Lied schon beim Abschlusskonzert seiner mehrwöchigen Tour am Dienstag in Mannheim gesungen haben. Der Refrain demnach: «Einmal noch auf die Liebe, dreimal Hoch auf den Frieden». Laut Naidoos Internetseite hatte er zuletzt 2019 Musik veröffentlicht.

Landgericht prüft Vorwurf der Volksverhetzung

In den Jahren danach war es still um den Musiker geworden, der aus Mannheim stammt. Lange Zeit war er mit Aussagen aufgefallen, die ihm Antisemitismus- und Rassismus-Vorwürfe einbrachten. Naidoo trat mit sogenannten Reichsbürgern auf, verbreitete Theorien der QAnon-Verschwörungsideologie und polarisierte mit Äußerungen zur Corona-Pandemie. 2020 nahm RTL ihn aus der Jury der Casting-Show «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS).

Im Dezember trat er erstmals seit Jahren wieder bei großen Konzerten auf. Das Auftaktkonzert seiner Tour in Köln war nach Angaben der Veranstalter mit 16.000 Tickets komplett ausverkauft.