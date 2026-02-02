E-Mobilität bei der Polizei

Darum schickt die Polizei zwei neue E-Autos auf die Autobahn

Audi Q6 e-tron und BMW i5 Touring im Einsatz: Schafft die Polizei mit Stromern wirklich 550 Kilometer pro Schicht und welche Rolle spielt eine Ladesäule? Was hinter dem neuen Technik-Test steckt.

Bei der Vorstellung hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit angepackt. Foto: Steffen Schmid/Innenministerium Baden-Württemberg/dpa
Bei der Vorstellung hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit angepackt.

Pforzheim (dpa/lsw) - Mit zwei neuen batteriebetriebenen Streifenwagen und einer speziellen Schnellladesäule will die Polizei herausfinden, ob sie Einsätze auch auf Autobahnen mit Elektrofahrzeugen stemmen kann. Der Audi Q6 e-tron und der BMW i5 Touring sind nach Angaben des Innenministeriums mit sogenannten Datenloggern ausgestattet, um ihre Leistung und Reichweite unter realen Bedingungen zu messen. Die durchschnittliche Reichweite liege bei rund 550 Kilometern. Die Fraunhofer-Gesellschaft begleite den zweijährigen Pilotversuch bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim wissenschaftlich.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die neue Ladesäule soll dank eines integrierten Pufferspeichers auch an schwachen Netzanschlüssen Laden innerhalb von 30 Minuten möglich machen. Foto: Steffen Schmid/Innenministerium Baden-Württemberg/dpa
Die neue Ladesäule soll dank eines integrierten Pufferspeichers auch an schwachen Netzanschlüssen Laden innerhalb von 30 Minuten möglich machen.

Die batteriegepufferte Ladesäule der Firma ads-tec Energy aus Nürtingen bei Stuttgart hat laut Mitteilung eine Ladeleistung von 300 Kilowatt. Die integrierte Batterie speichere bis zu 201 Kilowattstunden. Durch den integrierten Pufferspeicher soll auch an schwachen Netzanschlüssen Laden innerhalb von 30 Minuten möglich sein. Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig geladen werden.

Zwölf Prozent E-Fahrzeuge in der Polizeiflotte 

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach von einem «Technik-Turbo für unsere Polizei». Die Pforzheimer Verkehrspolizei teste die Schnellladesäule und die beiden Elektrofahrzeuge nun auf Herz und Nieren.

Die Polizei im Südwesten hat dem Ministerium zufolge 5.400 Fahrzeuge. Davon seien rund 630 - knapp zwölf Prozent - elektrisch angetrieben.

Ausgleichsmöglichkeiten bei Angriffen auf Energieversorgung

Nach Auffassung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) ist das Speichern von Energie auch bei Angriffen auf das Netz von großer Bedeutung. Polizei und alle Behörden mit Sicherheitsaufgaben sowie Rettungsdienste bräuchten in so einem Fall Ausgleichsmöglichkeiten, teilte der Landesverband mit. «Sonst stehen die E-Fahrzeuge auf dem Hof.» 

DPolG-Landeschef Dirk Preis sagte der Mitteilung zufolge: «Wenn jetzt auch noch auf dem großen Areal der Verkehrspolizei Pforzheim Solartechnik installiert werden würde, damit auch eigener Strom produziert wird, wären wir auf dem richtigen Weg.» Angriffe auf kritische Infrastruktur zeigten, dass gerade die Polizei unabhängiger werden müsse.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BMW mit Rekordabsatz in den USA - Audi schwächelt
Welthandel

BMW mit Rekordabsatz in den USA - Audi schwächelt

BMW fährt in den USA auf Rekordkurs, während Audi mit einem Minus zu kämpfen hat. Was steckt hinter den unterschiedlichen Entwicklungen?

06.01.2026

Deutsche Autokonzerne schwächeln beim Absatz
Autoabsatz im ersten Halbjahr

Deutsche Autokonzerne schwächeln beim Absatz

Die drei großen deutschen Autokonzerne melden für das erste Halbjahr stagnierende oder sinkende Absätze. Im Premiummarkenvergleich läuft es derzeit in München am besten.

10.07.2024

Neue E-Ladesäule für Wohngebiet
Hirschberg

Neue E-Ladesäule für Wohngebiet

Die Energiegenossenschaft Hohe Waid will den Bewohnern von Mehrfamilienhäusern eine Möglichkeit, ihr E-Auto zu betanken.

03.08.2023

Autobranche

Audi macht gegen BMW und Mercedes Boden gut

Die Ingolstädter Premiummarke hat im ersten Halbjahr klar die Nase vorn. 15,5 Prozent mehr Autos konnten ausgeliefert werden - Mercedes und BMW hinken hinterher.

14.07.2023

Automobilindustrie

Audi macht gegen BMW und Mercedes Boden gut

14.07.2023