Darum verbietet Ludwigsburg Auto-Poser- und Tuning-Treffen

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die Stadt Ludwigsburg hat Auto-Poser- und Tuning-Treffen verboten. Die Regelung gilt vom kommenden Freitag an bis Anfang November für das gesamte Stadtgebiet, wie die Stadt mitteilte. «Wir wollen verhindern, dass sich gefährliche und höchst problematische Szenetreffs in Ludwigsburg etablieren», sagte Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos). Die Sicherheit im Straßenverkehr sowie der Schutz der Bewohner stünden an oberster Stelle. Die Stadt erließ eine Allgemeinverfügung.

Das Verbot gilt den Angaben zufolge auch für ähnliche, nicht genehmigte Veranstaltungen, die öffentliche Verkehrsflächen übermäßig beanspruchen oder die öffentliche Sicherheit gefährden. Ausdrücklich untersagt sind etwa sogenannte - für die Szene typische - Drifts sowie vermeidbarer Motorenlärm und die gezielte Nutzung von Straßen als Schaustrecken.

Hunderte Fahrzeuge und Menschen bei Tuning- und Poser-Treffen

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