Autoindustrie

Das denken die Auto-Bosse über den Standort Deutschland

Volkswagen, Mercedes und BMW sehen weiterhin Potenzial für den Standort Deutschland. Was die Chefs der großen deutschen Autobauer fordern, um Arbeitsplätze und Produktion zu sichern.

Auf dem Podium: Porsche-Chef Michael Leiters (2.v.l-r), BMW-Chef Milan Nedeljković, VW-Chef Oliver Blume, Mercedes-Chef Ola Källenius und Audi-Chef Gernot Döllner. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Auf dem Podium: Porsche-Chef Michael Leiters (2.v.l-r), BMW-Chef Milan Nedeljković, VW-Chef Oliver Blume, Mercedes-Chef Ola Källenius und Audi-Chef Gernot Döllner.

Stuttgart (dpa) - Trotz vieler Probleme haben die Chefs von Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW den Standort Deutschland nicht abgeschrieben. Der neue BMW-Chef Milan Nedeljković sieht sogar Chancen dafür, Arbeitsplätze und Produktion in Deutschland perspektivisch wieder aufzubauen. «Wir haben ja ein sehr starkes Fundament. Und wenn wir auf dem Fundament aufbauen, lässt sich auch die Zukunft gestalten», sagte der Manager auf einer Veranstaltung der Fachzeitschrift «Auto, Motor und Sport» in Stuttgart.

In Deutschland sehe man außerdem ein starkes «Start-up-Momentum». Es gebe viele junge Unternehmen, die investierten. Es fehle aber die Bereitschaft zur Industrialisierung, sagte Nedeljković. Es sei ein Problem, wenn gute, kreative Köpfe hier ihre Ideen entwickelten, das Land aber verließen, sobald es an die Umsetzung gehe. Diesen Trend müsse man früh erkennen und gegensteuern. Es gehe um Zukunftstechnologien und letztlich Arbeitsplätze. Das funktioniere nur mit besseren Rahmenbedingungen.

Hauptthemen: Geschwindigkeit und Kosten

Volkswagen-Chef Oliver Blume beschäftigt sich demnach jeden Tag mit zwei wesentlichen Themen: Geschwindigkeit und Kosten. Das sei eine Grundfrage der Branche. Man spüre mit aller Härte in anderen Weltregionen: «Da sind uns andere voraus». Blume plädierte dafür, aus der Komfortzone auszubrechen - und schneller und pragmatischer zu handeln. Bei den Kosten müsse man auch liebgewonnen, aber notwendige Themen angehen, um den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mercedes-Chef Källenius : «Wir müssen auch in diesem Land die Kosten senken». Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mercedes-Chef Källenius : «Wir müssen auch in diesem Land die Kosten senken».

Dem pflichtete Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius bei. Die Autokonzerne hätten eine unglaubliche Kreativität und Innovationskraft. Aber: «Wir müssen auch in diesem Land die Kosten senken», sagte Källenius. Diese Einsicht hätten alle Spieler in der Autoindustrie, jetzt brauche man diese auch in der Gesellschaft und Politik. Nötig seien harte Aktionen. «Das müssen wir einsehen.» Sonst fließe das industrielle Kapital in andere Richtungen, auch das von Mercedes.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Volkswagen, Mercedes und BMW

Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009

Die Autoindustrie steckt weltweit in der Krise. Die deutschen Hersteller trifft es besonders hart. Insbesondere der Gewinn ist unter Druck, wie eine neue Analyse zeigt.

15.12.2025

Studie: Autobauer aus Asien fahren deutschen Konzernen davon
Neue Konkurrenz

Studie: Autobauer aus Asien fahren deutschen Konzernen davon

Die Autoindustrie steckt in der Krise. Doch eine Analyse zeigt: Probleme gibt es vor allem in Deutschland und den USA. Anderswo läuft es deutlich besser.

04.06.2025

Analyse: Deutsche Autobauer fallen zurück
Volkswagen, BMW und Mercedes

Analyse: Deutsche Autobauer fallen zurück

Gewinneinbrüche und Sparprogramme: Die deutschen Autobauer haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Eine neue Analyse zeigt: Sie haben sich schlechter entwickelt als viele Wettbewerber.

30.03.2025

EY-Analyse

Autobauer legen bei Umsatz und Gewinn deutlich zu

Die größten Autokonzerne der Welt wachsen im dritten Quartal kräftig. Ein Experte aber warnt, es laufe längst nicht mehr rund für die Branche. Was aber auch Folgen für Kunden habe.

23.11.2023

Automesse

Kanzler Scholz lobt Stärke der deutschen Autoindustrie

Bei der Eröffnung der IAA machte die Autobranche dem Regierungschef ihre Sorge um den Standort Deutschland deutlich, Klimaaktivisten störten den Rundgang des Kanzlers. Beides beeindruckte ihn wenig.

05.09.2023