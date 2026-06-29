Das ist bei Autokorsos verboten – und das wird geduldet

Offenburg (dpa/lsw) - Fahnen aus dem Fenster, Hupkonzerte und Jubel nach einem Fußballspiel: Autokorsos gehören für viele Fans zu Fußball-Meisterschaften dazu. Doch was ist dabei eigentlich erlaubt? Die Polizei klärt auf.

Grundsätzlich würden Autokorsos als Ausdruck der Fußballbegeisterung geduldet, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit. «Wir wollen keine Spielverderber sein», sagte ein Polizeisprecher. Wer dabei jedoch andere gefährdet oder gegen Gesetze verstößt, müsse mit Konsequenzen rechnen. Die Siegeseuphorie setze die öffentliche Ordnung nicht außer Kraft – und schütze auch nicht vor Ordnungswidrigkeitsverfahren, betonte der Sprecher.

Das ist verboten - und das erlaubt

Verboten ist es laut Polizei unter anderem, während der Fahrt auf dem Dach oder der Motorhaube zu sitzen oder sich weit aus Fenstern oder Schiebedächern zu lehnen. Auch das Zünden von Pyrotechnik sowie das gezielte Zufahren auf Fußgänger oder Menschenmengen seien tabu. In Bereichen mit vielen Fußgängern sollten Autokorsos grundsätzlich unterbleiben.

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Fanartikel am Auto sind nach Angaben der Polizei erlaubt, solange sie die Sicht des Fahrers nicht einschränken und niemanden gefährden. Kleine Nationalflaggen sollten auf Autobahnen jedoch abgenommen werden, da sie sich bei hohem Tempo lösen können. Spiegelüberzüge seien nur zulässig, wenn sie die Blinker nicht verdecken.

Appell an die Fans

Die Polizei appelliert außerdem an Fans, Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und Anwohner zu nehmen. Auch bei einem Autokorso gelte die Nachtruhe: Unnötiges Hupen und vermeidbarer Lärm in den späten Abend- und Nachtstunden sollten unterlassen werden. «Die Nachtruhe des weniger fußballbegeisterten Teils der Bevölkerung ist mindestens ebenso wichtig wie die geduldete Freude über einen Triumph», hieß es.