Das ist der neue starke Mann der SPD im Landtag

Stuttgart (dpa/lsw) - Er muss der deutlich geschrumpften SPD-Fraktion im Landtag nun neuen Mut und auch eine neue Richtung geben: Sascha Binder ist der Neue an der Spitze der SPD-Abgeordneten im Landtag. Wer ist der Mann?

Binder ist einer der erfahrensten Landtagsabgeordneten in der neuen SPD-Fraktion. Er ist seit 15 Jahren Mitglied des Landtags und stammt aus Geislingen an der Steige.

Der 43-Jährige studierte in Tübingen Jura und arbeitete sich danach auch in der Partei hoch. Er war Kreisvorsitzender im Landkreis Göppingen, Kreisrat, Stadtrat und seit 2018 auch Generalsekretär der Landes-SPD. In dieser Funktion verantwortete er auch mehrere Wahlkämpfe der Sozialdemokraten. Nach der Wahlschlappe hatte er angekündigt, das Parteiamt niederlegen zu wollen.

Im Landtag war Binder bislang parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion und kümmerte sich inhaltlich vor allem um Innenpolitik. Als Obmann im Untersuchungsausschuss zur Polizeiaffäre fühlte er in der vergangenen Legislaturperiode unter anderem Innenminister Thomas Stobl (CDU) auf den Zahn.