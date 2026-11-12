Das sagt Özdemir zu Haushaltsgesprächen und Stromsteuer

Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir kritisiert, dass sich Union und SPD im Bundestag bislang nicht auf die angekündigte weitgehende Senkung der Stromsteuer geeinigt haben. «Während für die Ausweitung der Mütterrente Milliarden bereitgestellt werden, fehlt das Geld für die versprochene Stromsteuersenkung für alle», teilte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. «Dabei wäre das eine Entlastung, die direkt auf der Stromrechnung der Menschen ankommt, ihre Kaufkraft stärkt und damit auch unserer Wirtschaft zugutekommt.»

«Gerade wenn das Geld knapp ist, müssen die Prioritäten stimmen»

Schon früher hatte Özdemir gesagt, die Steuer müsse für alle runter. Nun erklärte er: «Gerade wenn das Geld knapp ist, müssen die Prioritäten stimmen.»

Die Beschlüsse der Koalition in Berlin bleiben aus seiner Sicht erneut hinter dem zurück, was das Land jetzt brauche. «Als Ministerpräsident weiß ich, wie schwierig die Haushaltslage ist», so Özdemir. «Auch wir in Baden-Württemberg müssen jeden Euro zweimal umdrehen. Gerade deshalb müssen wir uns bei jeder Ausgabe fragen: Was hilft den Menschen in der Breite wirklich?»

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Einigung in Berlin gilt als unwahrscheinlich

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vor einigen Wochen erklärt, Spielräume im Haushalt sollten jetzt für eine Stromsteuersenkung für alle auf das europäische Mindestmaß genutzt werden wie von der schwarz-roten Koalition auch ursprünglich zugesagt. Umgesetzt wurde dies bisher aber nur für bestimmte Wirtschaftsbranchen.