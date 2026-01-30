Januar-Bilanz

Das verraten Wetter-Daten über den Jahresstart im Südwesten

Mit rund 85 Stunden war der Januar deutlich sonniger als üblich. Was die Wetterexperten sonst noch am Monatsverlauf überrascht hat.

Es war außergewöhnlich sonnig im Januar. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Es war außergewöhnlich sonnig im Januar. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lsw) - Der Januar ist in Baden-Württemberg nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) außergewöhnlich sonnig gewesen. Mit rund 85 Stunden überschritt die Sonnenscheindauer nach vorläufigen Daten den klimatologischen Mittelwert von 49 Stunden um 73 Prozent, wie die Fachleute in Offenbach mitteilten. Zwischen Südschwarzwald und Schwäbischer Alb seien sogar mehr als 100 Sonnenstunden verzeichnet worden. «Der Südwesten war damit im vergangenen Monat eine besonders sonnenscheinreiche Region.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bundesweit höchster Tagesniederschlag im Schwarzwald

Beim Niederschlag kamen den Angaben zufolge landesweit im Schnitt 45 Liter auf den Quadratmeter zusammen, meist als Schnee. Im Mittel der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 waren es demnach 75 Liter. Ein Vergleich der Schneemengen lässt sich einem DWD-Sprecher zufolge von den Daten allerdings nicht so ohne weiteres ableiten.

Auch gibt es regional große Unterschiede: So fielen laut DWD in diesem Januar im Schwarzwald teils mehr als 100 Liter pro Quadratmeter. An der Station Bernau-Goldbach (Landkreis Waldshut) sei am 8. Januar mit 41,5 Litern sogar der bundesweit höchste Niederschlag an einem Tag gemessen worden.

Große Temperaturunterschiede

Mit minus 0,1 Grad lag das Temperaturmittel den Angaben zufolge im Erwartungsrahmen (minus 0,7 Grad). Die Spanne war dabei groß: Am 16. wurde laut DWD in Emmendingen-Mundingen im Oberrheingraben mit plus 16,3 Grad die bundesweit höchste Temperatur registriert, während am 6. Januar in Leutkirch-Herlazhofen im Allgäu mit minus 19,3 Grad kräftiger Frost auftrat.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
2025 in Baden-Württemberg ungewöhnlich warm und sonnig
Wetter

2025 in Baden-Württemberg ungewöhnlich warm und sonnig

Im Südwesten gab es in diesem Jahr weit mehr als 1.900 Sonnenstunden und extreme Temperaturspitzen. Der Wetterdienst zieht für Baden-Württemberg eine teils überraschende Bilanz.

30.12.2025

Herbstbilanz: Mehr Niederschlag im Südwesten als üblich
Deutscher Wetterdienst

Herbstbilanz: Mehr Niederschlag im Südwesten als üblich

In Deutschland war es laut den Meteorologen ein recht durchschnittlicher Herbst, in Baden-Württembergs Statistik aber fällt eine Zahl in der Saisonbilanz des Deutschen Wetterdienstes besonders auf.

28.11.2025

Von wegen golden - Oktober im Südwesten zu trüb und zu nass
Wetter

Von wegen golden - Oktober im Südwesten zu trüb und zu nass

Zu wenig Sonne und zu viel Regen: Der Oktober präsentierte sich im Südwesten eher ungemütlich, bilanziert der Deutsche Wetterdienst. Und trotzdem war die Temperatur höher als sonst im Durchschnitt.

30.10.2025

April im Südwesten: warm, trocken und sonnig
Wetter

April im Südwesten: warm, trocken und sonnig

Der April macht, was er will: Doch auch wenn dieses Jahr wettermäßig wieder alles dabei war, verzeichnen die Fachleute eindeutige Trends.

29.04.2025

DWD: Juli war zu nass, zu warm und dennoch sonnig
Sommerwetter

DWD: Juli war zu nass, zu warm und dennoch sonnig

Im Juli 2024 erlebte Deutschland einen Wetter-Mix. Der Monat war wärmer, feuchter und sonniger als in den Vergleichsperioden. Die Sommertage verteilten sich ungleich auf die Regionen.

30.07.2024