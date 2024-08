Daten nutzen für Lebensqualität: «Smart Cities» in Hessen

Fulda/Kassel/Marburg/Darmstadt (dpa/lhe) - Digitale Lösungen für lebenswerte und moderne Städte - viele Kommunen in Hessen wollen sich zu «Smart Cities» wandeln. Dabei geht es nicht nur um digitale Dienstleistungen der Verwaltungen, sondern auch darum, die Infrastruktur und Daseinsfürsorge fortschrittlicher und effizienter zu organisieren - von der Mobilität über die Grünflächenbewässerung bis hin zur Gefahrenabwehr. Was haben die Bürgerinnen und Bürger konkret davon? Hier einige Beispiele:

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

ÖPNV und Verkehrssteuerung verbessern

Wie voll ist der Bus? Ist er pünktlich und passt ein Kinderwagen hinein? Diese Fragen sollen Fahrgäste von Bussen in Stadt und Landkreis Fulda künftig bequem und in Echtzeit per App beantwortet bekommen. Möglich wird das durch Sensoren an den Eingangstüren in den rund 160 Bussen, die in Fulda und im Landkreis verkehren. Gleichzeitig soll die Position der Busse mittels GPS jederzeit festgestellt und digital in Echtzeit dargestellt werden. Über Apps, Hinweise an den Bushaltestellen sowie Dashboards der Kommunen und in der RMV-App sollen die Standorte der Busse übermittelt werden. Das Projekt «Di@-Mobil» soll den öffentlichen Personennahverkehr in Stadt und Kreis kundenorientierter ausrichten und dabei helfen, besser auf Nachfrageschwankungen reagieren können, wie das Digitalministerium erläutert.

In Marburg erfassen Sensoren die Belegung von Behindertenparkplätzen in Echtzeit, damit die Nutzer diese zielgerichteter ansteuern können. Auch eine Mitfahrplattform ist in der Universitätsstadt in Planung. Kassel wiederum plant beispielsweise eine KI‐gestützte Analyse von individuellen Bewegungsdaten, die Bewegungsmuster im Straßenverkehr erkennen und vor möglichen Unfällen warnen soll.

In Darmstadt soll ein Ampelphasenassistent dazu beitragen, den Verkehrsfluss zu verbessern. Dieser zeigt auf einer App an, wann welche vor dem Fahrer liegende Ampel rot wird und wie schnell gefahren werden sollte. «So kann man vorausschauender fahren und gleichzeitig durch eine verringerte Beschleunigung den CO₂-Ausstoß verringern», heißt es von der südhessischen Stadt.

Effiziente Bewässerung

In Marburg hat der Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe ein Baummonitoring auf den Weg gebracht. «Dazu werden unter anderem Parameter wie Bodenfeuchte, Bodenleitfähigkeit und Bodentemperatur erfasst», erklärt eine Stadtsprecherin. Auf Basis der Daten könnten Bewässerung und Nährstoffgabe besser gesteuert werden, das verbessere auch die Baumgesundheit. Auch in Kassel werden Daten zur Wurzelfeuchte der Bäume erhoben und Darmstadt setzt ebenfalls auf «Baumsensorik»: Dadurch könne Wasser gezielt an die Bäume verteilt werden, für die Wasserbedarf angezeigt wird - ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz, wie die Stadt erklärt. Das könne auch Touren des Grünflächenamtes zur Bewässerung einsparen. Bodenfeuchtigkeitssensoren helfen auch in Bad Nauheim bei einem sparsamen und klimagerechten Wassereinsatz, wie Matthias Wieliki, Fachbereichsleiter Zentrale Steuerung, erläutert. «Auch der Winterdienst wird durch Sensoren ausgelöst und nicht wie bislang durch eine Kontrollfahrt durch Mitarbeitende.»

Smarte Abfallentsorgung

Die Kurstadt im Wetteraukreis setzt zudem auf eine intelligente Tourenplanung zur Leerung von Abfallbehältern. Die Daten dafür stammen von Füllstandssensoren der Abfallbehälter. In Kassel gibt eine App im Rahmen der Maßnahme Smart Waste Tipps zur Abfallvermeidung im Alltag und informiert über die Füllstände in den unterirdischen Abfallsammelbehältern. Mehr als 100 Füllstandsensoren wurden bereits in den Kasseler Unterflur‐Abfallsammelbehältern installiert, weitere sollen folgen.

Warnung vor Starkregen

Der Landkreis Fulda beispielsweise setzt im Kampf gegen Starkregen auf smarte Technologien. Seit diesem Mai ist nach Angaben der Kreisverwaltung in allen 23 Kommunen das in den vergangenen Jahren schrittweise aufgebaute Starkregen-Frühalarmsystem im Einsatz. Dazu wurden in Abwasserkanälen, an Brücken, öffentlichen Gebäuden und an Gewässern rund 200 Sensoren installiert. Die Messfühler ermitteln Niederschlagsmengen und Pegelstände und analysieren das Abflussverhalten in Kanälen. In Echtzeit werden die Daten in eine Cloud gespielt und mit den aktuellen Messdaten und den Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) abgeglichen. Bei der Auswertung der Daten wird auch Künstliche Intelligenz eingesetzt.

Sicherheit

Feiert nur jemand zu laut oder ist ein Mensch in Not? In Bad Nauheim werden Sensoren auch genutzt, um Lärmbelastung zu messen. Die dabei verwendeten speziellen Sensoren sind in der Lage, die Lärmquelle zu kategorisieren. «So kann die Hilfspolizei bei Schreien oder Hilferufen (möglicher dringender Hilfebedarf) oder Musiklautstärke entsprechend objektiv priorisieren», heißt es von der Stadt.

Digitales Bauamt

Seit 2023 läuft das Förderprojekt «Digitales Bauamt» mit allen kommunalen Bauämtern der 23 Städte und Gemeinden im Landkreises Fulda. In einem ersten Schritt wurden Bildschirme, Rechner, Scanner, Präsentationsmonitore und andere Hardware in den Bauämtern auf den neusten Stand gebracht, wie der Landkreis mitteilt. Außerdem wurden Dokumentenmanagementsysteme und Fachsoftware zur digitalen Ablage und Bearbeitung von Bauanträgen eingeführt. Das größte Teilprojekt ist aber die Digitalisierung von mehreren Hundert Metern Papiergrundstücksakten, wie eine Sprecherin erläutert. Diese Arbeit erfolgt durch externe Dienstleister und soll im Herbst dieses Jahres in allen Kommunen beendet sein.

Anlaufstelle für Bürger und Gäste und Hilfestellungen für Senioren