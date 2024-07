Dauerstreit um Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet

Der Lärm durch die Starts und Landungen am Frankfurter Flughafen belastete viele Menschen in der Umgebung. Die Maßnahmen zur Lärmminderung können kommentiert werden.

Es gebe viel zu viel Fluglärm rund um den größten deutschen Flughafen. Eine Million Menschen seien von Lärm und Schadstoffemissionen betroffen, auch in Rheinland-Pfalz. Sehr stark betroffen seien rund 50.000 Menschen, schätzen die Bürgerinitiativen. Jetzt zur Haupt-Reisezeit steige der Lärm zudem an.

Kurzstrecken machten in Frankfurt rund ein Viertel des Aufkommens aus, sagt Heubner. Im vergangenen Jahr seien dies mehr als 110.000 Starts und Landungen gewesen, darunter Flüge zu Zielen wie München und Stuttgart, bei denen die Bahn das schnellere Verkehrsmittel wäre: «Mit der Bahn kommt man ja in aller Regel in der Innenstadt an und muss auch nicht schon weit vor dem Start vor Ort sein», sagt Heubner. Die Corona-Pandemie habe zudem gezeigt, dass Video-Konferenzen Dienstreisen ersetzen könnten.