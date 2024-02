Debatte über Maßnahmen gegen Antisemitismus an Hochschulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin haben Fachsprecher der hessischen Regierungsparteien Maßnahmen gegen Antisemitismus an Hochschulen in Hessen gefordert. Die wissenschaftspolitischen Sprecher der Regierungsfraktionen im Landtag, Lucas Schmitz (CDU) und Bijan Kaffenberger (SPD), verurteilten am Freitag «jede Form von verbaler oder gar körperlicher Gewalt gegen jüdische Studierende an unseren Hochschulen aufs Schärfste».