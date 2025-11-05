Bild
Europa League

Defekt am Flieger: Freiburg mit Verspätung in Nizza

Das hatte sich der SC Freiburg anders vorgestellt. Die Abreise nach Frankreich verzögert sich.

Julian Schuster und seine Freiburger konnten nicht wie geplant aus Lahr abfliegen. Foto: Harry Langer/dpa
Julian Schuster und seine Freiburger konnten nicht wie geplant aus Lahr abfliegen.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite