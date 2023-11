Dekabank durch Zinswende auf Kurs zu Rekordgewinn

Frankfurt/Main (dpa) - Die Dekabank ist auf Kurs zu einem Rekordgewinn in Milliardenhöhe. Aktuell erwarte die Deka-Gruppe für das Gesamtjahr ein wirtschaftliches Ergebnis, das 10 bis 20 Prozent über dem Rekordgewinn des Jahres 2022 von seinerzeit knapp 985 Millionen Euro liege, teilte das Wertpapierhaus der Sparkassen am Dienstag in Frankfurt mit. «Die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal stimmt uns bisher zuversichtlich», sagte der Vorstandsvorsitzende Georg Stocker. Das Institut profitiert wie andere Geldhäuser von den gestiegenen Zinsen.