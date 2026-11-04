Demenz wird in Hessen häufiger zur Todesursache
Während die Zahl der Todesfälle in Hessen insgesamt zum dritten Mal in Folge sinkt, steigen die Demenztodesfälle kräftig. Wer besonders oft betroffen war, zeigt ein Blick auf die Zahlen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Demenz wird in Hessen immer häufiger zur Todesursache. Wie das Hessische Statistische Landesamt berichtet, ist die Zahl der Demenztoten von 2015 bis 2025 um rund 55 Prozent gestiegen. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 4.660 Menschen an Demenz verstorben. Zwei Drittel davon waren weiblich, wie das Landesamt mitteilte.
Damit ist die Zahl der Demenztoten im Vergleich zu 2024 um fast 12 Prozent angestiegen. Etwa 88 Prozent der Verstorbenen seien mindestens 80 Jahre alt. Den Angaben des Landesamts zufolge wird die Zahl der Demenztodesfälle auch durch die Altersstruktur der Bevölkerung beeinflusst. Eine alternde Bevölkerung könne so zu mehr Todesfällen führen.
Insgesamt sind im vergangenen Jahr 71.080 Menschen in Hessen verstorben, 0,7 Prozent weniger als 2024. Die Zahl der Sterbefälle ging das dritte Jahr in Folge zurück, hieß es weiter.
Die häufigste Todesursache waren Krankheiten im Herzkreislaufsystem. Hieran starben mit 24.600 Personen mehr als ein Drittel der Menschen. Die zweithäufigste Todesursache waren Krebserkrankungen: Etwas mehr als ein Viertel, also 16.160 Menschen, starben an Folgen bösartiger Neubildungen. Dritthäufigste Ursache waren Krankheiten im Atmungssystem.