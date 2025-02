Tübingen (dpa/lsw) - Rund 300 Demonstranten haben eine Wahlveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) in Tübingen gestört. Das teilte die Polizei mit. Sie blockierten demnach am Dienstagabend den Eingang einer Halle. Teilnehmer seien über Nebeneingänge mit Polizeibegleitung in den Saal gebracht worden.