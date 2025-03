Demonstration gegen Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt haben am Abend nach Polizeiangaben rund 160 Menschen gegen die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu in der Türkei demonstriert. Teilnehmer nannten den autoritär regierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Plakaten einen Diktator. Die Demonstration verlief zunächst friedlich.