Demonstrationen für AfD-Verbot auch im Südwesten

Freiburg/Stuttgart (dpa/lsw) - In Freiburg, Stuttgart und weiteren Städten in Baden-Württemberg haben Menschen gegen Rechtsextremismus und für ein AfD-Verbot demonstriert. In der Universitätsstadt Freiburg gingen mehrere Hundert Menschen auf die Straße, wie die Polizei auf Anfrage berichtete. Aus anderen Kommunen waren zunächst keine Teilnehmerzahlen zu erfahren. Es kam bislang zu keinen besonderen Vorkommnissen.