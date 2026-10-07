Der große Buchmessen-Guide für die Publikumstage

Frankfurt/Main (dpa) - Nach zwei Tagen für Fachbesucher öffnet die Frankfurter Buchmesse am Samstag auch für Leserinnen und Leser. Wie kommt man hin, was kostet das und lohnt sich der Besuch überhaupt? Die wichtigsten Infos zum Messebesuch.

Wie komme ich an Tickets?

Wer zur Messe kommen will, sollte sich frühzeitig Tickets online besorgen. Die Zahl der Privatbesucher ist limitiert. Besonders der Samstag ist erfahrungsgemäß gefragt. Der Verkauf von Privat-Tickets ist begrenzt. «An ausverkauften Tagen wird es vor Ort keinen Kassenverkauf geben», teilte die Buchmesse im Vorfeld mit.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Der Einlass für das allgemeine Publikum ist am Freitag ab 11 Uhr möglich, Samstag und Sonntag ab 9 Uhr. Die Hallen schließen um 18.30 Uhr.

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Was kostet der Besuch?

Das Tagesticket kostet Freitag und Sonntag 30 Euro, am besucherstärksten Samstag 35 Euro. Wer alle drei Tage bucht, zahlt 59 Euro. Ein Familienticket, gültig für maximal zwei Erwachsene und drei Kinder, kostet am Freitag und Sonntag jeweils 60 Euro und am Samstag 70 Euro. Neu ist in diesem Jahr das Kinderticket für Kinder von 7 bis 12 Jahren: Es kostet 9 Euro pro Tag.

Wie komme ich hin?

Vom Hauptbahnhof (Nordausgang) erreicht man zu Fuß in etwa zehn Minuten den Eingang City des Messegeländes. Mit der U-Bahn erreichen Sie den Haupteingang über den Messeturm ebenfalls vom Hauptbahnhof - sowie aus der Innenstadt. Mit der S-Bahn kommt man zum Torhaus am Hintereingang. Bei der Deutschen Bahn gibt es Sondertarife. Wer mit dem Auto kommt, kann beispielsweise auf dem Parkplatz Rebstockgelände parken.

Wen kann man erleben?

Schon ab Freitag sind zahlreiche Stars auf dem Messegelände zu erleben, zum Beispiel Cornelia Funke am Freitag um 10.00 Uhr am SZ-Stand in Halle 5. Charlotte Link und Rafik Schami signieren um 13.00 Uhr im «Meet the Author»-Areal auf der Agora. Um 16.00 Uhr ist Monika Maron in Halle 3 zu Gast.

Am Samstag kann man zum Beispiel Ingo Schulze um 12.00 Uhr am FAZ-Stand in Halle 3 erleben. Sebastian Fitzek tritt um 12.00 Uhr im Saal Harmonie im Congress-Center auf. Zwischen 12.00 und 13.30 Uhr signiert Caroline Wahl auf der Agora ihre Bücher. Um 16.00 Uhr sind Stefanie Stahl bei der «Zeit» in Halle 5 zu Gast und Nele Neuhaus am Thalia-Stand in Halle 3.

Wo ist die Messe besonders bunt?

Traditionell sieht man an den Besuchertagen viele junge Menschen in fantasievollen Kostümen. Für die Fans von Mangas, Animes und japanischer Popkultur gibt es erstmals einen eigenen Bereich: die Matsuri Stage vor Halle 4. Zu Gast ist unter anderem der japanische Jodler Takeo Ischi. An allen Besuchertagen finden Cosplay-Wettbewerbe statt.

Kann man auch Bücher kaufen?

Spätestens am Sonntag kann man auch Bücher kaufen. An sich ist der Buchverkauf an allen Messetagen erlaubt, aber nicht alle Verlage machen mit. Es gilt die Preisbindung, das heißt, die Bücher kosten in der Regel nicht weniger als in der Buchhandlung. Aussteller machen an ihren Ständen deutlich, ob sie verkaufen oder nicht.

Was gibt es außerhalb zu sehen?

Wer nicht auf die Messe möchte, kann ein Stück weit trotzdem dabei sein - zum Beispiel bei der kostenlosen Lesereihe «Open Books» in der Innenstadt. Erleben kann man zum Beispiel am Freitag um 17.00 Uhr Angelika Klüssendorf im Römer oder zeitgleich Constantin Schreiber in der Diskussion mit Alice Schwarzer über «Die Kraft des Islam». Am Samstag sind zum Beispiel um 17.00 Uhr Judith Hermann in der Evangelischen Akademie und Reinhold Messner in der Volksbühne.

Welche Internetseiten und Apps helfen beim Planen?