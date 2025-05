Frankfurt/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Gigantische Mengen Trinkwasser fließen Jahr für Jahr in den Rhein-Main-Ballungsraum. Im Bereich des zuständigen Regierungspräsidiums in Darmstadt lag der Wasserverbrauch nach der aktuellsten Wasserbilanz für das Jahr 2023 im Durchschnitt bei 120 Litern pro Einwohner am Tag.