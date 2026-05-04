Der KI-Chatbot «telli»
Lehrkräfte in Hessen können nach einer Fortbildung den KI-Chatbot «telli» nutzen. Die Anwendung läuft nach Angaben des Ministeriums datenschutzkonform. Die Server des Chatbots stehen in der EU.
Wiesbaden (dpa/lhe) - «telli» ist ein KI-gestützter Chatbot, der speziell auf den Einsatz in der Schule zugeschnitten ist und bereits in mehreren Bundesländern zur Verfügung steht. Die Anwendung ist in Hessen über das zentrale Schulportal mit mehr als einer Million Nutzern erreichbar und kann von Lehrkräften nach Erwerb eines Kompetenznachweises genutzt werden, wie das hessische Kultusministerium erläuterte. Zur Qualifizierung stehen verschiedene Fortbildungsangebote zur Verfügung.
Der Chatbot werde auf Servern in der Europäischen Union betrieben, zum Training würden keine personenbezogenen Daten verwendet, erläuterte das Ministerium. Die Software sei im Gegensatz zu anderen bekannten Chatbots datenschutzkonform an das Schulnetz angebunden.