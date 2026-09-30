Wetter

Der letzte Sommertag? So wird das Wetter im Südwesten

Meteorologisch ist der Sommer schon lange vorbei – temperaturmäßig aber noch nicht ganz. Wechselhafte Tage sind allerdings schon in Sicht.

Es wird noch einmal richtig warm im Südwesten. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Es wird noch einmal richtig warm im Südwesten. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Noch einmal sommerliche Temperaturen, bevor der Regen kommt: In Baden-Württemberg dürfte der Tag laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verbreitet sehr warm werden. Dazu soll es mehr Sonne als Wolken geben.

Die Temperaturen können auf 23 Grad in Oberschwaben und bis zu 29 Grad in Nordbaden steigen. Der Wind soll schwach und wechselhaft sein. In der Nacht zum Donnerstag ziehen von Westen her dichte Wolken auf, wie der DWD vorhersagt. Gegen Ende der Nacht könnten am Rhein erste Regentropfen fallen, sonst dürfte es zunächst trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 17 Grad.

Regen am Donnerstag

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Am Donnerstag kann es von der Ostalb bis zum Allgäu anfangs noch häufig heiter sein. Am Vormittag soll in Baden Regen einsetzen, der sich im Laufe des Tages weiter nach Osten ausbreitet und sich teils schauerartig verstärken könnte. Vereinzelt besteht laut DWD auch ein Risiko für Gewitter.

Dabei dürfte es deutlich weniger hohe Temperaturen geben als am Vortag. Erwartet werden um die 20 Grad im Bergland sowie 22 bis 25 Grad am Rhein und Neckar. Der Wind soll schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen kommen und zeitweise auffrischen. Bei Gewittern seien stürmische Böen möglich.

Freitag viele Wolken

Am Freitag soll es insgesamt mehr Wolken als Sonne geben. Im Südosten könnten anfangs noch einzelne Schauer auftreten, sonst dürfte es trocken bleiben. Die Höchstwerte sollen zwischen 17 Grad in hohen Lagen und 23 Grad am Rhein liegen. Dazu werde ein schwacher Nordostwind erwartet.

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