Der Riese und die «Spielmaus»: Ist Melsungen titelreif?

Melsungen (dpa) - Vater und Sohn kämpfen Seite an Seite um die Krone in der Handball-Bundesliga. So wirkt es zumindest, wenn Dainis Kristopans und Erik Balenciaga für Spitzenreiter MT Melsungen auf dem Feld stehen. Der lettische Riese überragt mit seinen 2,15 Metern jeden und trifft regelmäßig aus dem zweiten Stock. «Seine Oberschenkel sind so breit wie meine Autoreifen», sagte Melsungens Nationalspieler Timo Kastening einmal über seinen unübersehbaren Mitspieler.