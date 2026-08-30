Fußball-Nationalmannschaft

Der Überall-Klopp legt mit Tempo los und beruhigt Musiala

Die Bundesliga beginnt - und Jürgen Klopp ist mittendrin. Der Bundestrainer zeigt Präsenz im Stadion und bei den Vereinen. Spieler sichten, sich austauschen, zuhören, Werben um Unterstützung.

Jürgen Klopp hat seine Arbeit als neuer Bundestrainer längst aufgenommen. Foto: Sven Hoppe/dpa
Jürgen Klopp hat seine Arbeit als neuer Bundestrainer längst aufgenommen.

München (dpa) - Auf sein erstes Training als Bundestrainer und das happige Länderspieldebüt gegen die Niederlande muss Jürgen Klopp noch drei Wochen warten. Aber das hält den 59-Jährigen keineswegs davon ab, schon jetzt «voll positiver Gefühle und Vorfreude» ein bemerkenswertes Arbeitstempo vorzulegen. Stadion-Präsenz in der Bundesliga, Vereinsbesuche, Gespräche mit Trainern, etablierten Nationalspielern und programmierten Länderspiel-Neulingen, dazu jede Menge interne DFB-Meetings. Klopp hier, Klopp da, Klopp überall. 

Ob gewollt oder nicht - Deutschlands Hoffnungsträger nach dem nächsten WM-Flop der Fußball-Nationalmannschaft setzt in der Anfangsphase gleich einen Kontrapunkt zu seinem Vorgänger. Ob Klopp als Nationaltrainer aber auch erfolgreicher sein wird als der bei zwei Turnieren erfolglos gebliebene Julian Nagelsmann, lässt sich alleine aus dessen Tatendrang nicht ableiten. 

Eine Klopp'sche Kernbotschaft lautet, «dass wir vieles intensiver gestalten wollen», wie er als Beobachter des Bundesliga-Eröffnungsspiels zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart in Interviews bei Sat.1 und Sky sagte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Klopp bei den Bayern: «Kaffee, Kuchen, Leberkäse»

Am Freitagabend saß er in der Allianz Arena. Am Samstag gab er in München nach eineinhalb Jahren als Head of Global Soccer seinen Red-Bull-Ausstand. Und am Sonntag war er zu einem intensiven Austausch beim FC Bayern und beobachtete auf dem Vereinsgelände an der Seite von Vincent Kompany das Training, bevor ein Abstecher zur Partie Augsburg gegen Schalke das pralle Wochenendprogramm abrunden sollte. 

«Kaffee, Kuchen, vielleicht eine Leberkäsesemmel» - das werde es beim Klopp-Besuch geben, scherzte Münchens Sportvorstand Max Eberl am Freitagabend in der Allianz Arena, um danach ernsthaft fortzufahren: «Ich finde den Austausch mit dem Bundestrainer schön. Wir haben viele Nationalspieler, das Gespräch ist sehr wichtig.»

Stuttgarts neuer Torjäger Dzenan Pejcinovic darf auf eine Beförderung von der U21-Nationalmannschaft in Klopps A-Team hoffen. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Stuttgarts neuer Torjäger Dzenan Pejcinovic darf auf eine Beförderung von der U21-Nationalmannschaft in Klopps A-Team hoffen. (Archivbild)

Am Montag reist Klopp weiter nach Stuttgart, wo er sich nicht nur mit VfB-Coach Sebastian Hoeneß austauschen will, sondern neben arrivierten DFB-Spielern wie Deniz Undav auch einen programmierten Debütanten wie Dzenan Pejcinovic näher kennenlernen möchte. «Ich habe ihm gesagt, dass wir uns treffen», sagte Klopp in München über den Stürmer aus der U21-Nationalelf.

Kompany, Kovac, Hoeneß - «alle mitnehmen» 

Der jahrelange Vereinstrainer arbeitet sich gerade mit Volldampf in den neuen Job ein. «Ich versuche einfach, alle mitzunehmen auf dem Weg, den wir gehen wollen», sagt er. Er braucht die Vereinstrainer, ob Bayerns Kompany, ob Niko Kovac in Dortmund oder Hoeneß in Stuttgart. Klopp sagt: «Wir wollen, dass die Nationalmannschaft für die Vereine auch einen Mehrwert darstellt.»

Es fühle sich für ihn «richtig» an, jetzt Nationaltrainer zu sein. Und das Feedback seiner Gesprächspartner bestätige ihn darin noch. «Ich habe viel gelernt, viel verstanden, viele Menschen kennengelernt. Bisher macht alles Spaß. Ich habe den besten Job der Welt. Ich habe noch kein Spiel verloren», erzählte er lachend, die weißen Zähne blitzten dabei. Im Idealfall soll Letzteres auch so bleiben bei seinem Länderspiel-Viererpack vom 24. September bis zum 4. Oktober, beginnend in Amsterdam sowie zweimal Griechenland und Serbien. 

Kimmich lässt nichts raus - und der erste Wirtz-Kontakt

«Wir haben ganz viel vor beim DFB. Aber wir wissen, wir können uns nur Zeit kaufen über Ergebnisse, Fortschritte», meinte Klopp. Er muss liefern. Unklar ist, wie krass Klopps personeller Schnitt nach der WM ausfallen wird. Erst am 17. September, vier Tage vor dem Treffpunkt des Kaders im Stammquartier in Herzogenaurach, wird er sein erstes Länderspiel-Aufgebot präsentieren.  

Erstmals in Kontakt mit Jürgen Klopp: Florian Wirtz. Foto: Jon Super/AP/dpa
Erstmals in Kontakt mit Jürgen Klopp: Florian Wirtz.

Klar, Kapitän Joshua Kimmich wird an Bord bleiben, und das womöglich wieder in seiner Bayern-Rolle als Mittelfeld-Chef. «Wir haben uns einmal ausgetauscht. Jeder konnte da seine Sachen loswerden, die er unbedingt sagen wollte», sagte Kimmich am Freitagabend zu seinem Gespräch mit dem DFB-Coach. Und mauerte: «Es gibt jetzt nichts, was ich der Presse unbedingt mitteilen möchte.» 

Liverpool-Star Florian Wirtz führte auch schon ein erstes Kennenlernen-Telefonat mit dem Bundestrainer. «Ich hatte vorher noch nie Kontakt zu ihm», verriet der 23-Jährige. Der dürfte schnell intensiver werden. Klopp will einen engen Draht zu den Spielern aufbauen. Er gilt ja als Menschenfänger.

Sprachnachricht an Musiala

Dazu passt Klopps Umgang mit Bayern-Star Jamal Musiala, der nach zwei Zusammenbrüchen in Testspielen eine neurologische Dysfunktion öffentlich machte. Musiala trainiert zwar aktuell, er spielt aber noch nicht wieder. 

Jamal Musiala (l) bekam eine aufmunternde und beruhigende Nachricht vom Bundestrainer. (Archivild) Foto: Tom Weller/dpa
Jamal Musiala (l) bekam eine aufmunternde und beruhigende Nachricht vom Bundestrainer. (Archivild)

Klopp versicherte Musiala in einer Sprachnachricht volle Unterstützung. «Die eine Sorge, dass das irgendwie Auswirkungen auf die Nationalmannschaft hat, die kann ich ihm nehmen. Denn die hat es natürlich nicht», sagte Klopp. Geduld sei gefragt. Klopp sagte: «Junge, werd' gesund - und dann ist die Tür offen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Klopps Sprachnachricht an Musiala: Volle Unterstützung
Fußball-Nationalmannschaft

Klopps Sprachnachricht an Musiala: Volle Unterstützung

Auch der neue Bundestrainer stärkt den Bayern-Star, der aktuell wegen einer Erkrankung nicht spielen kann. Klopp sichert Musiala auch Geduld zu. Seine Kontaktaufnahme war aber eher ungewöhnlich.

28.08.2026

Drei-Tore-Mann Pejcinovic: Sturmhoffnung für VfB und DFB
DFB-Pokal

Drei-Tore-Mann Pejcinovic: Sturmhoffnung für VfB und DFB

So einen Einstand wünscht sich jeder Fußball-Profi: In seinem ersten Pflichtspiel für den VfB Stuttgart schießt Dzenan Pejcinovic drei Tore. Ist der 25-Millionen-Einkauf ein Kandidat für Jürgen Klopp?

22.08.2026

Bald Nationalspieler? Top-Einstand für Stuttgarts Pejcinovic
Drei Tore im ersten VfB-Spiel

Bald Nationalspieler? Top-Einstand für Stuttgarts Pejcinovic

25 Millionen Euro zahlte der VfB Stuttgart in diesem Sommer für Dzenan Pejcinovic. Seit seinen drei Toren gegen Rostock weiß jeder, warum. Gibt ihm bald auch Jürgen Klopp eine Chance?

22.08.2026

Bundestrainer-Fahrplan: DFB-Spitze zu Klopp - Völler-Pläne
Fußball-Nationalmannschaft

Bundestrainer-Fahrplan: DFB-Spitze zu Klopp - Völler-Pläne

Nach der Trennung von Julian Nagelsmann muss sich der Deutsche Fußball-Bund rund um das DFB-Team neun aufstellen. Im Fokus steht Jürgen Klopp. Die nächsten Schritte zeichnen sich ab.

04.07.2026

Wolfsburg ohne Top-Torjäger Pejcinovic gegen Heidenheim
Bundesliga

Wolfsburg ohne Top-Torjäger Pejcinovic gegen Heidenheim

Fünf der letzten sechs Treffer der Wolfsburger gingen auf das Konto von Dzenan Pejcinovic. Jetzt fällt der U21-Nationalspieler verletzt aus. Für ihn rückt Mohammed Amoura in die Startelf.

16.01.2026