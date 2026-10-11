Knutschen mit Knoblauchfahne?

Deshalb findet Evelyn Burdecki Döneressen romantisch

Ein Döner-Date statt Candle-Light-Dinner: Evelyn Burdecki mag es in der Liebe unkompliziert. Doch bei einem Rendezvous mit einem Porsche-Fahrer erlebte sie eine böse Überraschung.

Evelyn Burdecki geht offen mit ihren Date-Pannen um. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Evelyn Burdecki geht offen mit ihren Date-Pannen um.

Stuttgart (dpa) - Knoblauchfahne statt Kerzenschein: Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (38) schwört auf unkomplizierte Dates - und hat ganz eigene Vorstellungen von Romantik. Auf die Frage nach der romantischsten Sache, die ein Mann je für sie gemacht habe, sagte die Düsseldorferin der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart: «Mit mir zum Date einen Döner essen gegangen.» 

«Tatsächlich finde ich sowas viel romantischer als wenn man irgendwo steif in einem Fünf-Sterne-Restaurant sitzt und dann Lätzchen auf den Oberschenkeln tragen muss», erklärte Burdecki, die für eine Musicalpremiere in Stuttgart zu Besuch war. Ob Dönerbude, McDonald's oder Burger King: Romantik sei für sie einfach ein lockeres Date, bei dem man ganz entspannt «quatschen» könne. «Bei mir sind romantische Sachen immer die, die sich leicht anfühlen.»

Und was ist mit der Knoblauchfahne beim anschließenden Küssen? Kein Problem, findet die 38-Jährige: «Wer verliebt ist, der riecht dann auch nichts mehr.» Und wenn man trotz Zwiebel- und Knoblauchfahne geküsst werde, wisse man zumindest, dass man den richtigen habe.

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Der Luxuswagen und der unbezahlte Käsekuchen

Dass teure Autos nicht unbedingt auf einen großzügigen Charakter schließen lassen, hat die Ex-Dschungelkönigin nach eigenen Worten bei einem anderen Rendezvous erlebt. Ihr Begleiter sei mit einem Porsche vorgefahren und habe sich ausgesprochen cool gegeben. Im Restaurant habe er dann allerdings ihre Cola und ihren Käsekuchen nicht bezahlen wollen.

Als die Rechnung gekommen sei, habe der Mann auf getrennte Rechnungen bestanden. «Das war mir so peinlich, dass ich das erste Mal, das einzige Mal in meinem Leben, dann wirklich zusammen bezahlt habe bei einem Date», sagte Burdecki.

Dabei ist Burdecki in dieser Frage durchaus traditionell. «Ich muss sagen, ich bin die klassische Frau von früher», erklärt der Realitystar. Sie habe ja immerhin keinen teuren Kaviar bestellt und keine Champagnerflasche für 500 Euro. «Aber bei einem süßen kleinen Käsekuchen oder bei einem Döner oder bei einer Fanta, dann finde ich es schon Pflicht, dass der Mann zahlt.»

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