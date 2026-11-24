Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - Im Autoland Baden-Württemberg werden deutlich weniger Fahrzeuge gestohlen als in vielen anderen Teilen Deutschlands. Im vergangenen Jahr klauten Autodiebe insgesamt 593 kaskoversicherte Wagen, wie aus Daten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht. Das sind rund sieben Prozent weniger als im Vorjahr.

Geklaut wurde vor allem in den stark bevölkerten Regierungsbezirken Stuttgart (253 Fälle) und Karlsruhe (179), wie es im aktuellen Kfz-Diebstahlreport weiter heißt. «Jeder Autodiebstahl in Baden-Württemberg kostete die Kfz-Versicherer im Durchschnitt rund 18.500 Euro», sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Der Schaden summiere sich auf insgesamt rund elf Millionen Euro.

Sicherheitstechnik lässt Diebstahlzahlen sinken

Einen Grund für den Rückgang der Diebstähle sehen die Versicherer in der Sicherheitstechnik, die in den Fahrzeugen verbaut ist: Diese Technik reduziere das Diebstahlrisiko wirksam, betonte der GDV. Seit der Einführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wegfahrsperre in den 1990er Jahren sei die Diebstahlrate deutlich gesunken.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Nach GDV-Angaben gehört Baden-Württemberg zu den vier Bundesländern mit der niedrigsten Diebstahlrate. Im Südwesten wird ebenso wie in Thüringen und Rheinland-Pfalz nur eines von 10.000 kaskoversicherten Autos gestohlen. «Deutschlandweit ist die Diebstahlrate dreimal so hoch», teilte der Verband mit. Am seltensten schlagen die Diebe in Bayern zu. In fast allen Bundesländern mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz und dem Saarland ging die Zahl der Autodiebstähle zurück.

Berlin bleibt die «Hauptstadt des Autodiebstahls»

Die langjährige «Hauptstadt des Autodiebstahls» bleibt eindeutig Berlin, hieß es vom Verband. Dort wurden den Angaben zufolge zehnmal so viele Autos gestohlen wie im Bundesdurchschnitt - und das trotz eines aufs Jahr gerechneten Rückgangs der Diebstähle in der Bundeshauptstadt um 20 Prozent.

Die zweithöchste Diebstahlrate - also die Zahl der Autodiebstähle im Verhältnis zum Bestand - verzeichnete der GDV in Hamburg. Dort war die Rate trotz eines ebenfalls sehr deutlichen Rückgangs um mehr als 34 Prozent etwa dreimal so hoch wie im deutschlandweiten Durchschnitt.

Wo waren besonders selten Diebe unterwegs?

Generell lagen die Diebstahlraten in Mittel- und Süddeutschland dem Bericht zufolge etwas niedriger als in der Nordhälfte der Republik.