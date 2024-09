Offenbach (dpa/lhe) - Nach dem hochsommerlichen Wetter der vergangenen Tage geht es mit den Temperaturen in Hessen in der neuen Woche deutlich nach unten. Am Montag falle zeitweise Regen, auch kurze Gewitter seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichten zunächst noch bis zu 21 Grad.