Mannheim

Deutlich zu schnell: Mit 138 km/h durch die Innenstadt

Ein Autofahrer verwechselt die Mannheimer Innenstadt mit einer Rennstrecke. Bei einer Kontrolle gerät der Raser ins Visier der Polizei.

Erheblich zu schnell: In Mannheim wurde ein Autofahrer mit 138 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Erheblich zu schnell: In Mannheim wurde ein Autofahrer mit 138 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Bei Geschwindigkeitsmessungen in der Mannheimer Innenstadt hat die Polizei einen extremen Tempoverstoß registriert. Wie die Beamten mitteilten, war ein Autofahrer in der Reichskanzler-Müller-Straße mit einer Geschwindigkeit von 138 Kilometern pro Stunde unterwegs. Erlaubt sind in diesem Bereich lediglich 50 Kilometer pro Stunde. Die Beamten sprachen von einer «herausragenden Geschwindigkeitsüberschreitung». Die Kontrolle richtete sich gegen rücksichtsloses Verhalten der Poser- und illegalen Tuningszene.

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