Deutsche Bahn gewinnt Ausschreibung im Regionalverkehr

Einschränkungen bei Bus und Bahn durch Verdi-Warnstreik

Tausende Fahrgäste im Südwesten mussten am Donnerstag wieder umplanen. Durch Warnstreiks bei Bus und Bahn standen weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs der SWEG still. Der Tarifkonflikt geht am Freitag in die nächste Runde.