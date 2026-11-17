Frankfurt (dpa) - Kritische Medienberichte zum Geschäftsgebaren der Deutschen Bank haben die Aktie des Geldinstituts unter Druck gesetzt. Der Kurs sank am Morgen um bis zu 6,2 Prozent unter die 31-Euro-Marke. Zuletzt wurden 31,59 Euro gezahlt, was noch einem Minus von rund 4 Prozent entsprach.

Internationale Medien werteten nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen interne Dokumente des Frankfurter Bankhauses aus, die Journalisten zugespielt wurden. An der Auswertung dieser Unterlagen beteiligt waren unter anderem der «Spiegel», «ZDF frontal», die «New York Times» und die britische «Financial Times».

Unter anderem wird das Geldinstitut erneut mit Vorwürfen konfrontiert, bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt zu haben. Kritisch wird auch über den Führungsstil von Vorstandschef Christian Sewing geschrieben.

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