Deutsche Bank: Längeres Abarbeiten von Postbank-Problemen

Frankfurt/Bonn (dpa) - Die Deutsche Bank bekommt nicht wie versprochen alle Probleme bei der Postbank bis Jahresende in den Griff. «Wir sind beim Abarbeiten der Rückstände an Kundenanfragen seit Sommer weit vorangekommen - auch dank mehr als 800 zusätzlichen Arbeitskräften für diese Aufgaben», sagte ein Deutsche-Bank-Sprecher am Mittwoch auf Anfrage. «Die Abarbeitung der verbleibenden Rückstände ist komplex und nimmt in Teilen mehr Zeit in Anspruch. Einen Teil dieser Fälle werden wir deshalb Anfang 2024 abschließend bearbeiten.» Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet.