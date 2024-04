Deutsche Bank mit Milliardengewinn im ersten Quartal

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank hat trotz höherer Rückstellungen für mögliche Risiken zum Jahresauftakt 2024 ein Gewinnplus erzielt. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahresquartal um zehn Prozent auf etwas mehr als zwei Milliarden Euro, wie der Frankfurter Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich stand ein auf die Aktionäre entfallender Nettogewinn von rund 1,3 Milliarden Euro - auch dies zehn Prozent mehr als vor Jahresfrist. Die Ergebnisse fielen zudem etwas besser aus als von Analysten im Schnitt erwartet, Konzernchef Christian Sewing sprach in der Mitteilung vom «besten Ergebnis seit 2013».