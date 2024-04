Deutsche Nationalbibliothek wird ab 16 Jahren kostenlos

Leipzig/Frankfurt (dpa) - Jugendliche ab 16 Jahren können ab sofort die Deutsche Nationalbibliothek in den Lesesälen in Leipzig und Frankfurt am Main kostenfrei nutzen. Durch die Senkung der Altersgrenze von 18 auf 16 Jahren solle unter anderem die Informations- und Meinungsfreiheit gefördert werden, teilte die Bibliothek am Mittwoch mit. Mit spezifischen Formaten für Jugendliche will die Bibliothek künftig einem noch breiteren Kreis von Nutzenden und Interessierten zur Verfügung stehen.

Neben dem Standort in Leipzig hat die Deutsche Nationalbibliothek einen weiteren im hessischen Frankfurt am Main. In beiden Städten werden alle Werke in Schrift und Ton gesammelt und dokumentiert, die seit 1913 in Deutschland, weltweit über Deutschland oder in deutscher Sprache veröffentlicht wurden. Durch Lesungen, Ausstellungen, Vorträge und Konzerte macht die Bibliothek regelmäßig auf ihre Bestände aufmerksam und fördert Buch-, Lese- und Musikkultur mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm.